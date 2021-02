Governo: Scalfarotto, 'non sono così sicuro ci sia Conte ter' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Non sono così sicuro che sia certo un Conte ter, stiamo ancora discutendo”. Lo ha detto Ivan Scalfarotto, parlamentare di Italia Viva, ad Agorà Rai Tre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Nonche sia certo unter, stiamo ancora discutendo”. Lo ha detto Ivan, parlamentare di Italia Viva, ad Agorà Rai Tre.

