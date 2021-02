Governo: Salvini, 'se c'è esecutivo lo dicano entro oggi, altrimenti parola agli italiani' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se c'è un esecutivo lo dicano entro oggi, altrimenti si vada a votare, la parola passi agli italiani". Così Matteo Salvini, risponde a SkyStart su Sky, a chi gli chiede come valuterebbe un eventuale dilazione dei tempi della crisi. "Ma - sottolinea - non avevano detto di fare presto, che non si poteva perdere tempo?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se c'è unlosi vada a votare, lapassi". Così Matteo, risponde a SkyStart su Sky, a chi gli chiede come valuterebbe un eventuale dilazione dei tempi della crisi. "Ma - sottolinea - non avevano detto di fare presto, che non si poteva perdere tempo?".

matteosalvinimi : #Salvini: Governo tutti insieme? Per fare cosa? Abbiamo idee opposte su tasse, diritto alla pensione e al lavoro, i… - matteosalvinimi : #Salvini: Scommessa per domani? Si andrà avanti per altri giorni perché non si sono ancora messi d'accordo su chi e… - matteosalvinimi : #Salvini: Governo di unità nazionale? Per fare cosa? Come faccio ad andare con un PD che vuole cancellare i… - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Spero che il teatrino finisca presto e la parola torni agli italiani, gli unici di cui mi fido veramente. Un… - Noiconsalvini : #Salvini a #skytg24: “Fortuna che bisognava fare in fretta: se c'è un Governo ce lo dicano entro oggi, sennò si vad… -