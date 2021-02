Governo: Salvini, Draghi? ‘Ci siamo per votare quel che serve a italiani’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Noi non abbiamo pregiudizi, non diciamo sì o no per simpatia o antipatia. Sicuramente aver mandato a casa Conte, Azzolina e Casalino è già un servizio al paese”. Così Matteo Salvini, in una diretta su Facebook. Il leader della Lega rimarca alcuni passaggi a suo dire “non felici” del discorso di Mattarella, “andare a votare non vuol dire contagiarsi -dice- lo hanno fatto domenica scorsa in Portogallo. Le elezioni sono state già fissate in Calabria per l’11 aprile, si usano i calabresi come cavie? In primavera voteremo i sindaci di numerosi comuni, com’è che il virus non è pericoloso se si vota a Roma o a Milano? Non usiamo la paura del contagio per bloccare la democrazia”.“Cosa diciamo a Draghi? -incalza- Quando cade un Governo l’alternativa è il voto. Detto questo, a ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Noi non abbiamo pregiudizi, non diciamo sì o no per simpatia o antipatia. Sicuramente aver mandato a casa Conte, Azzolina e Casalino è già un servizio al paese”. Così Matteo, in una diretta su Facebook. Il leader della Lega rimarca alcuni passaggi a suo dire “non felici” del discorso di Mattarella, “andare anon vuol dire contagiarsi -dice- lo hanno fatto domenica scorsa in Portogallo. Le elezioni sono state già fissate in Calabria per l’11 aprile, si usano i calabresi come cavie? In primavera voteremo i sindaci di numerosi comuni, com’è che il virus non è pericoloso se si vota a Roma o a Milano? Non ula paura del contagio per bloccare la democrazia”.“Cosa diciamo a? -incalza- Quando cade unl’alternativa è il voto. Detto questo, a ...

