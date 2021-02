Governo, Salvini: 'Centrodestra compatto, basta perdere tempo' (Di martedì 2 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini definisce il Centrodestra 'compatto' e con le 'idee chiare su quello che serve al Paese'. Dopo aver parlato con con Berlusconi, Meloni, Toti, Lupi e De Poli sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteodefinisce il' e con le 'idee chiare su quello che serve al Paese'. Dopo aver parlato con con Berlusconi, Meloni, Toti, Lupi e De Poli sul ...

matteosalvinimi : #Salvini: Governo tutti insieme? Per fare cosa? Abbiamo idee opposte su tasse, diritto alla pensione e al lavoro, i… - matteosalvinimi : #Salvini: Fortuna che bisognava fare in fretta: se c'è un Governo ce lo dicano entro oggi, sennò si vada a votare.… - matteosalvinimi : #Salvini: Come si fa a costruire un “governo dei migliori” con il Parlamento dei peggiori, dei Ciampolillo e dei se… - vigor_in : Porca puttana, mettiamo al governo #Salvini e #Meloni, vediamo che combinano, come da consuetudine chi governa dime… - DaniloQuintoRM : @pbecchi No, non sbagli. Salvo un'aggiunta: adesso a sostegno arriverà Forza Italia e, a ruota, Salvini e Meloni pe… -