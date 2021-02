Governo, salta tutto: si apre la vera crisi (Di martedì 2 febbraio 2021) Governo, fumata nera per l’incarico esplorativo di Roberto Fico: l’incontro è durato appena 20 minuti. Nulla da fare: fumata nera dopo 20 minuti di faccia a faccia. La riunione sul programma tra le forze di maggioranza si è concluso con un nulla di fatto. Roberto Fico è salito al Quirinale e ha spiegato a Mattarella L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021), fumata nera per l’incarico esplorativo di Roberto Fico: l’incontro è durato appena 20 minuti. Nulla da fare: fumata nera dopo 20 minuti di faccia a faccia. La riunione sul programma tra le forze di maggioranza si è concluso con un nulla di fatto. Roberto Fico è salito al Quirinale e ha spiegato a Mattarella L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : Crisi di governo, salta il libro di Casalino: autobiografia di un portavoce - riotta : Come detto stasera @tg2rai sul rimpasto ministri e sottosegretari accordo si trovava per nuovo governo, salta invec… - LegaSalvini : CRISI DI GOVERNO, SALTA IL LIBRO DI CASALINO: AUTOBIOGRAFIA DI UN PORTAVOCE ?????? Come Speranza, anche il capo di Giu… - pietro30199674 : RT @Noiconsalvini: CRISI DI GOVERNO, SALTA IL LIBRO DI CASALINO: AUTOBIOGRAFIA DI UN PORTAVOCE ?????? Come Speranza, anche il capo di Giuseppi… - Max_Alle : RT @riotta: Come detto stasera @tg2rai sul rimpasto ministri e sottosegretari accordo si trovava per nuovo governo, salta invece sul tono d… -