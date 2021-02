Governo: Renzi, 'barzelletta su verbale, scontro altissimo su contenuti' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "La barzelletta che non si chiude sul verbale è, appunto, una barzelletta. Qui lo scontro è altissimo sui contenuti: dal Mes alle infrastrutture, dalla giustizia alla Torino -Lione e ovviamente sui nomi". Così Matteo Renzi in chat con i parlamentari di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Lache non si chiude sulè, appunto, una. Qui losui: dal Mes alle infrastrutture, dalla giustizia alla Torino -Lione e ovviamente sui nomi". Così Matteoin chat con i parlamentari di Italia Viva.

