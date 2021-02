Governo: Orlando, 'su giustizia mai M5s aveva accettato tanto, pazzesco non vedere' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "I 5s oggi hanno accettato sulla giustizia quello che non avevano mai accettato prima. Non andare a vedere mi pare pazzesco". Lo scrive Andrea Orlando, in una conversazione su Twitter, a proposito dell'intesa sulla prescrizione raggiunta al tavolo del programma. Intesa che, però, Iv ha smentito. "I 5s hanno messo a verbale che son d'accordo ad approvare la mia riforma. Altro non so....", aggiunge il vice segretario del Pd rispondendo a un altro tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "I 5s oggi hannosullaquello che nonno maiprima. Non andare ami pare". Lo scrive Andrea, in una conversazione su Twitter, a proposito dell'intesa sulla prescrizione raggiunta al tavolo del programma. Intesa che, però, Iv ha smentito. "I 5s hanno messo a verbale che son d'accordo ad approvare la mia riforma. Altro non so....", aggiunge il vice segretario del Pd rispondendo a un altro tweet.

