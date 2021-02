**Governo: Orlando, 'Renzi vuol sfasciare il centrosinistra e il Pd'** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Renzi vuole fare saltare l'alleanza, immagina altre ipotesi, non so quali, io francamente non le vedo. È l'unica lettura, perchè non credo alla lettura stucchevole che si tratti di carattere o personalità. È un uomo politico che ha un disegno per sfasciare il centrosinistra e anche il Pd, perchè si sente stretto in questo quadro". Lo dice Andrea Orlando a Cartabianca su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "e fare saltare l'alleanza, immagina altre ipotesi, non so quali, io francamente non le vedo. È l'unica lettura, perchè non credo alla lettura stucchevole che si tratti di carattere o personalità. È un uomo politico che ha un disegno perile anche il Pd, perchè si sente stretto in questo quadro". Lo dice Andreaa Cartabianca su Rai3.

petergomezblog : Nuovo governo, diretta – Fico al Colle in serata. Italia viva contesta il verbale della riunione, che non si farà.… - petergomezblog : Nuovo governo, la diretta – Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette… - Agenzia_Ansa : #Governo: al tavolo sul programma a Montecitorio il vicesegretario del Pd Andrea Orlando propone un 'lodo' sulla p… - Adriano48R : RT @petergomezblog: Nuovo governo, diretta – Fico al Colle in serata. Italia viva contesta il verbale della riunione, che non si farà. Prim… - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'inverosimile alleanza con centrodestra'... -