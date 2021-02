Governo | Mattarella | ' voto esercizio democrazia ma con virus serve esecutivo forte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Le elezioni rappresentano undi. Di fronte a questa ipotesi, ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che, oggi, devono far riflettere sulla opportunità di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale -e la conseguente riduzione dell'attività di– coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, prima dell'annuncio della convocazione per domani mattina al Quirinale di Mario Draghi.