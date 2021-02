Governo: Mattarella, 'subito nuovo esecutivo o immediate elezioni' (Di martedì 2 febbraio 2021) "Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità di Governo a base politica quella della maggioranza che sosteneva il Governo precedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade tra loro alternative: dare immediatamente vita ad un nuovo Governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria ovvero quella di immediate elezioni anticipate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima della convocazione per domani al Quirinale di Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) "Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Dalle consultazioni al Quirinale era emersa come unica possibilità dia base politica quella della maggioranza che sosteneva ilprecedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade tra loro alternative: dare immediatamente vita ad unadeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria ovvero quella dianticipate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, prima della convocazione per domani al Quirinale di Mario Draghi.

Quirinale : #Mattarella: avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in #Parlamento perché co… - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - petergomezblog : Mattarella ha deciso: governo del presidente. “Presto incarico per esecutivo di alto profilo”. Renzi ha fatto falli… - QPeriscopica : RT @petergomezblog: Mattarella sceglie un governo del presidente e convoca Mario Draghi: “Voto non opportuno con l’emergenza, serve pienezz… - ItalianPolitics : Il passaggio-chiave di Mattarella stasera, oltre al NIET alle #elezioni: 'fiducia a un #Governo di alto profilo, ch… -