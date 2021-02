Governo, Mario Draghi convocato da Mattarella: chi è l'ex presidente della Bce (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'La sostenibilità del debito pubblico in un certo Paese sarà giudicata sulla base della crescita e quindi anche di come verranno spese le risorse di Next Generation Eu'. Sono le ultime parole affidate ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'La sostenibilità del debito pubblico in un certo Paese sarà giudicata sulla basecrescita e quindi anche di come verranno spese le risorse di Next Generation Eu'. Sono le ultime parole affidate ...

Agenzia_Ansa : Mario #Draghi convocato domani alle 12 al @Quirinale #ANSA - Agenzia_Ansa : #Mattarella convoca Mario Draghi al @Quirinale domani mattina #ANSA - ilpost : Mattarella ha convocato Mario Draghi - BotAgile : RT @bardtwtering: Devo ringraziare Renzi per Mario Draghi o pregare in aramaico antico per il bene del paese. #GrazieRenziperMarioDraghi ,… - CFMaggi : RT @jacopo_iacoboni: Se c’è Mario Draghi con un incarico lo si deve alla battaglia di Matteo Renzi per ottenere un premier e un governo mig… -