Governo | M5S | ' per Renzi solo poltrone | al tavolo per mercanteggiare'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Nessuna volontà di aiutare il Paese nel momento più difficile, nessun interesse verso i cittadini italiani o a lavorare per l'interesse della collettività. Da parte di Matteo Renzi sul tavolo c'era solo la questione delle poltrone. Così facendo ha dimostrato chiaramente che questa era la vera ragione per la quale ha provocato la crisi. poltrone che ha chiesto, contrariamente a quanto sostenuto in questi giorni". Così in una nota il M5S. "Oltre a chiederle - attacca ancora il M5S - il senatore di Rignano, voleva decidere anche per conto delle altre forze politiche. Inoltre il movimento 5 Stelle, contrariamente a quanto affermato da fonti Renziane, non ha posto alcun veto. In queste ultime ore e nei giorni precedenti siamo stati concentrati sui temi e si ...

