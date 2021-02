Governo istituzionale: Mattarella ha convocato Mario Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato alla nazione dopo aver ricevuto il Presidente della Camera Roberto Fico cui aveva affidato un mandato esplorativo. Preso atto che il Governo ... Leggi su globalist (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergioha parlato alla nazione dopo aver ricevuto il Presidente della Camera Roberto Fico cui aveva affidato un mandato esplorativo. Preso atto che il...

Un governo istituzionale, dunque. L'alternativa, ha detto il Capo dello Stato, erano le elezioni anticipate che però avrebbero coinciso 'con una fase cruciale per il Paese', con il Recovery plan da ...

Il lavoro della redazione digitale Treccani conferma dunque anche in campo linguistico lo straordinario ruolo giocato in campo economico, politico e istituzionale da Mario Draghi, definito al termine ...

E’ giunta l’ora di Mario Draghi. Svolta del Quirinale: addio a governi politici, avanti con un esecutivo istituzionale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per il 3 febbrai ...

Crisi di governo, il presidente Mattarella prende atto che non esiste intesa e passa all'azione: domani incarico a Mario Draghi ...

