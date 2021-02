Governo in crisi, diretta. Deadline slitta alle 15. Orlando propone lodo su prescrizione (Di martedì 2 febbraio 2021) Governo, diretta. slitta alle 15 (dalle 13) la chiusura dei lavori del tavolo di confronto alla Camera. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un prolungamento di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 febbraio 2021)15 (d13) la chiusura dei lavori del tavolo di confronto alla Camera. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un prolungamento di...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - a_meluzzi : Crisi di governo, Meluzzi: 'Bill Gates, Conte, Renzi, Berlusconi. Ecco i giochi in campo' - LO_SPECIALE/ - Anbig_1 : RT @CarloCalenda: Non ho condiviso la scelta di dar vita al Governo, ma posso comprendere chi aveva un pensiero diverso. Ma ora tutti dovre… -