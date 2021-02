Governo, il Pd resta ottimista: “Al lavoro sul Conte Ter, andiamo avanti” (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “Noi crediamo che si debba andare avanti nel ricercare un governo e una maggioranza per questo Paese. Abbiamo fatto un buon lavoro, ci sono ancora delle distanze che vanno colmate. Io mi auguro che il presidente incaricato, se ci sarà un presidente incaricato, possa fare questa ultima tappa di avvicinamento”. Lo dice il capogruppo Pd a Senato, Andrea Marcucci uscendo dal tavolo di confronto con la maggioranza a Montecitorio. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “Noi crediamo che si debba andare avanti nel ricercare un governo e una maggioranza per questo Paese. Abbiamo fatto un buon lavoro, ci sono ancora delle distanze che vanno colmate. Io mi auguro che il presidente incaricato, se ci sarà un presidente incaricato, possa fare questa ultima tappa di avvicinamento”. Lo dice il capogruppo Pd a Senato, Andrea Marcucci uscendo dal tavolo di confronto con la maggioranza a Montecitorio.

