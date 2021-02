Governo: Gori, 'Pd punti maggioranza più ampia con nuovo premier' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se Renzi ha interesse a chiudere sul Conte Ter per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe puntare ad una maggioranza + ampia (con nuovo premier). Questo se ancora non fosse chiaro che l'Italia ha bisogno di un Governo ben + forte e fattivo del precedente". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se Renzi ha interesse a chiudere sul Conte Ter per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe puntare ad una(con). Questo se ancora non fosse chiaro che l'Italia ha bisogno di unben + forte e fattivo del precedente". Lo scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio, su twitter.

giorgio_gori : Se Renzi ha interesse a chiudere sul ConteTer per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe… - giorgio_gori : Sottoscrivo e aggiungo: serve un governo retto da una maggioranza determinata ad affrontare partite complesse come… - alicasadei : @giorgio_gori Non esiste nessun dividendo in questo governo-naufragio. Renzi sta giustamente cercando di fare salta… - TV7Benevento : Governo: Gori, 'Pd punti maggioranza più ampia con nuovo premier'... - nanoassassino : @giorgio_gori @CarloCalenda L'Italia ha bisogno di un governo scelto dagli elettori -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Gori Quella chiamata di Giuseppe Conte alla Cartabia (di Marco Antonellis)

Alle voci di Bettini e della segreteria dem si alternano quelle (da Bonaccini a Gori, da ... A partire da un premier tecnico e un governo istituzionale, fino ad arrivare a un nuovo governo politico con ...

Palazzo Lenzi: 500 anni di storia

La partecipazione al governo cittadino durante il regime repubblicano permise alla famiglia, ... a pianoterra di palazzo Lenzi, dagli architetti Maria Concetta Bauso e Guido Gori.

Governo: Gori, 'Pd punti maggioranza più ampia con nuovo premier' Fortune Italia Governo: Gori, 'Pd punti maggioranza più ampia con nuovo premier'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se Renzi ha interesse a chiudere sul Conte Ter per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe puntare ad una maggioranza + ampia (con nuovo premier).

Nel Pd c'è chi vuole Berlusconi

Quanta fatica, anche per Roberto Fico, nel cercare di sbrogliare la matassa di un'alleanza giallorossa tanto problematica. Nel Pd si incomincia a pensare che lo sbocco potrebbe essere un altro: di fro ...

Alle voci di Bettini e della segreteria dem si alternano quelle (da Bonaccini a, da ... A partire da un premier tecnico e unistituzionale, fino ad arrivare a un nuovopolitico con ...La partecipazione alcittadino durante il regime repubblicano permise alla famiglia, ... a pianoterra di palazzo Lenzi, dagli architetti Maria Concetta Bauso e GuidoRoma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se Renzi ha interesse a chiudere sul Conte Ter per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe puntare ad una maggioranza + ampia (con nuovo premier).Quanta fatica, anche per Roberto Fico, nel cercare di sbrogliare la matassa di un'alleanza giallorossa tanto problematica. Nel Pd si incomincia a pensare che lo sbocco potrebbe essere un altro: di fro ...