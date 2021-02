Governo: Gasparri, 'Fico si rassegni, neanche nozze si fanno con fichi secchi' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Qualcuno dovrebbe spiegare a Fico cosa significhi l'incarico che gli ha conferito il Capo dello Stato. Il suo compito era quello di esplorare, di ascoltare, di verificare. Non certo di sedersi ai tavoli per discutere di temi e di politica e chissà di cos'altro ancora. L'arbitro fa l'arbitro, non entra in campo per buttare a tutti i costi la palla in rete. Dire che sia andato fuori le righe è poco. Ma la carica che ricopre ci esime dall'usare parole più esplicite. Si rassegni. Nemmeno le nozze si fanno con i fichi secchi”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Qualcuno dovrebbe spiegare acosa signil'incarico che gli ha conferito il Capo dello Stato. Il suo compito era quello di esplorare, di ascoltare, di verificare. Non certo di sedersi ai tavoli per discutere di temi e di politica e chissà di cos'altro ancora. L'arbitro fa l'arbitro, non entra in campo per buttare a tutti i costi la palla in rete. Dire che sia andato fuori le righe è poco. Ma la carica che ricopre ci esime dall'usare parole più esplicite. Si. Nemmeno lesicon i”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio

TV7Benevento : Governo: Gasparri, 'Fico si rassegni, neanche nozze si fanno con fichi secchi'... - rombi_ti : RT @baffi_francesco: Il 'vecchio puttaniere mafioso' vuole il 'governo dei migliori': Brunetta, Gasparri, la Gelmini e la Bernini... ??????????… - Silvanella8 : RT @baffi_francesco: @Noiconsalvini Ma che dice? Non vediamo l' ora di vedere al Governo 'menti illuminate' come Calderoli, Borghi, Bagnai,… - GIANFRA82827465 : RT @baffi_francesco: @Noiconsalvini Ma che dice? Non vediamo l' ora di vedere al Governo 'menti illuminate' come Calderoli, Borghi, Bagnai,… - maurocavina62 : #OggiEUnAltroGiorno @altrogiornorai1 Gasparri dovrebbe capire che siamo appesi disperatamente a questo Governo,per… -