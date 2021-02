**Governo: fonti parlamentari Pd, ‘posto con forza riforma fisco e lotta evasione’** (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – ‘Al tavolo con il Presidente Fico, i capigruppo del Pd hanno posto con forza il tema della riforma fiscale e della lotta all’evasione e alle rendite. Dopo l’introduzione dell’assegno unico per le famiglie, centrale è il rafforzamento della progressività e la difesa dei redditi più bassi”. Lo fanno sapere fonti parlamentari dem. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – ‘Al tavolo con il Presidente Fico, i capigruppo del Pd hanno posto conil tema dellafiscale e dellaall’evasione e alle rendite. Dopo l’introduzione dell’assegno unico per le famiglie, centrale è il rafmento della progressività e la difesa dei redditi più bassi”. Lo fanno saperedem. L'articolo CalcioWeb.

MediasetTgcom24 : Fonti di governo: domani Conte al Colle per dimissioni - fanpage : Fonti del Quirinale smentiscono la notizia. - LegaSalvini : ++ GOVERNO: FONTI LEGA, 'SALVINI SODDISFATTO PER COMPATTEZZA CENTRODESTRA ++ Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Matteo Sa… - TV7Benevento : **Governo: fonti parlamentari Pd, 'posto con forza riforma fisco e lotta evasione'**... - RunPierwork13 : RT @SerglocSergio: Fico apre il tavolo, ma è scontro sul documento. Fonti Pd: “Italia viva chiede 4 ministeri”. Renzi: “Spero in governo de… -