Governo: Fico, 'non c'è unanime disponibilità per maggioranza' (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Ho promosso l'avvio di un confronto su punti e temi programmatici -ha ricordato Fico-. Ringrazio nuovamente il Presidente Mattarella per la fiducia. E' stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato per la vita del nostro Paese".

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - massimogara : @AndreaVenanzoni Rinviato... C’è tempo. Tanto a #Conte va bene la qualsiasi basta stare lì. Un PdC che prende per… - fattoquotidiano : SECONDO GIRO DI #CONSULTAZIONI Stamattina l'incontro coi capigruppo sul contratto di governo. L’ipotesi di una clau… - Carmine13051963 : RT @saraosalvatore: Una bella notizia si è avuta. Fico ha detto che il governo giallorosso non si può fare ed é tornato a montecitorio. #as… - eleitaliana : RT @Agenzia_Ansa: #Fico: 'Manca unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza'. Così il presidente della Camera al termine del collo… -