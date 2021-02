Governo: Fico e il giorno decisivo per la formazione (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi è previsto il vertice al Quirinale da parte di Roberto Fico. Ma la trattativa si è arenata sotto il punto di vista del programma comune Un giorno assolutamente decisivo, che parte però in salita. Roberto Fico sarà il factotum, con ogni probabilità, del nuovo Governo che andrà a nascere. Il mandato esplorativo continua e i lavori sul tavolo programmatico procedono per il secondo giorno di trattative. Già solo nella giornata di ieri, il presidente incaricato ha lavorato con il presidente della Repubblica fino alle 21 per cercare di trovare una quadra possibile. Il problema, però, è che una quadra sembra lontana. E il tempo stringe in modo esorbitante. La trattativa che vedeva al tavolo ancora una volta PD e Movimento 5 Stelle da un lato e Italia Viva dall’altro si è ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi è previsto il vertice al Quirinale da parte di Roberto. Ma la trattativa si è arenata sotto il punto di vista del programma comune Unassolutamente, che parte però in salita. Robertosarà il factotum, con ogni probabilità, del nuovoche andrà a nascere. Il mandato esplorativo continua e i lavori sul tavolo programmatico procedono per il secondodi trattative. Già solo nella giornata di ieri, il presidente incaricato ha lavorato con il presidente della Repubblica fino alle 21 per cercare di trovare una quadra possibile. Il problema, però, è che una quadra sembra lontana. E il tempo stringe in modo esorbitante. La trattativa che vedeva al tavolo ancora una volta PD e Movimento 5 Stelle da un lato e Italia Viva dall’altro si è ...

