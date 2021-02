Governo | Faraone Iv | “Non c’è discontinuità sui nomi | ci hanno detto che rimangono gli stessi | Azzolina | Bonafede e Arcuri”

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Da ieri mattina siamo riuniti a questo tavolo, c’è stata una discussione anche sulla squadra. Abbiamo appreso dal M5s che vuole confermare i ministri, con una assoluta continuità, che noi non volevamo. C’è stata una crisi sull’emergenza sanitaria, sulla scuola, abbiamo chiestosu questi aspetti. Se non c’è vuol dire che il problema non lo volete risolvere. Non abbiamono a Conte al tavolo, però la strada si fa più stretta perché è una situazione ingestibile se chiedono di dare il via libera aldi prima”. Così il capogruppo di Iv al Senato, Davide, parlando con i giornalisti fuori Montecitorio a pochi minuti dalla salita di Roberto Fico al Colle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'esito è che al momento la crisi dirimane e il Conte - ter non decolla : " Noi siamo ... lo zero assoluto finora ", commenta laconicamente Renzi assieme ai suoi capigruppo Boschi e. ...... altrimenti non avremmo generato una crisi di. Se ci fanno una moviola di quello già visto non ha alcun senso». Lo afferma il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide. «Oggi non ..."Se facciamo lo stesso governo gli italiani non capiranno", sentite il ragionamento di Faraone di Italia viva [Video] ...Il tavolo di maggioranza sul programma ha sempre scricchiolato e poi si è rotto in mille pezzi. Maria Elena Boschi e Davide Faraone lasciano la sala della Lupa prima degli altri. Solcano il corridoio ...