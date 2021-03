(Di martedì 2 febbraio 2021) Due giorni dida parte del Presidenteper la risoluzione della crisi disembra che non siano stati sufficienti.ancora non ha pronuciato le ultime parole di condivisione relativamente alle lunghe disquisizioni di due giorni. Ieri sera, tardi, il senatore Renzi, secondo indiscezioni riprese questa mattina anche da alcuni quotidiani, non era d’accordo sulla guida delda parte di Conte mentre PD, M5S e parlamentari di altra provenienza si sono schierati a favore. Renzi inoltre, secondo quanto si dice, vorrebbe eliminare dalla scena governativa qualche ministro di peso e alcuni personaggi che ricoprono importanti incarichi pubblici. Questo blog non è schierato con alcun partito politico. Quanto sopra scritto sono semplici ...

Advertising

zazoomblog : Governo: esplorazione di Fico rallenta. Attesa la pronuncia definitiva di Italia Viva - #Governo: #esplorazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo esplorazione

Zazoom Blog

Questo tipo di contratto consente aldegli Stati Uniti di effettuare più ordini per veicoli ...ARTEMIS Ma la joint - venture franco - italiana è già a lavoro per due missioni di......petrolifere stanno tentando di difendere gli investimenti effettuati nel Paese africano per le operazioni die per la licenza per il blocco petrolifero Opl 245. L'accordo con il...Le preoccupazioni per il boom del litio arrivano anche in Europa, dove recentemente è avvenuto lo storico sorpasso nel mercato dell’automobile delle vetture elettriche sulle vetture a motore diesel, c ...Il governo conservatore del Regno Unito – che nelle Conferenze internazionali è in patria si è impegnato a una riduzione delle emissioni di gas serra del Il Regno Unito vuole estrarre più petrolio e g ...