Governo Draghi, Zingaretti: “Pronti al confronto”. M5s: “Votiamo contro”. Soddisfazione da Forza Italia. Salvini chiede il voto ma non chiude: “Se fa sue le nostre proposte saremmo felici” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La maggior parte delle forze politiche si accodano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo l’impossibilità di creare una nuova maggioranza comunicata prima dal presidente della Camera, Roberto Fico, e poco dopo dallo stesso Mattarella, il capo dello Stato ha virato sulla possibilità di formare un Governo tecnico. E domani, a mezzogiorno, riceverà al Quirinale Mario Draghi. Se nell’ex maggioranza, di fronte all’impossibilità di un Conte ter, ci si affida alle parole di Mattarella, il Movimento 5 Stelle non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali. Ma tra i suoi esponenti c’è chi fa un passo in avanti, come il reggente Vito Crimi e l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che frenano sul sostegno all’ex presidente Bce: “Siamo sempre stati chiari con gli Italiani dicendo apertamente che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La maggior parte delle forze politiche si accodano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo l’impossibilità di creare una nuova maggioranza comunicata prima dal presidente della Camera, Roberto Fico, e poco dopo dallo stesso Mattarella, il capo dello Stato ha virato sulla possibilità di formare untecnico. E domani, a mezzogiorno, riceverà al Quirinale Mario. Se nell’ex maggioranza, di fronte all’impossibilità di un Conte ter, ci si affida alle parole di Mattarella, il Movimento 5 Stelle non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali. Ma tra i suoi esponenti c’è chi fa un passo in avanti, come il reggente Vito Crimi e l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che frenano sul sostegno all’ex presidente Bce: “Siamo sempre stati chiari con glini dicendo apertamente che il ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - chedisagio : Anche qualora il governo Draghi non ottenesse la fiducia in Parlamento, rimarrebbe in carica fino al voto. Ergo, sa… - giangoSGV : RT @battleforeurope: +++ ULTIM'ORA +++ Francesco Cossiga commenta l'ipotesi di un possibile governo Draghi. - vitto_ilfola : RT @ShooterHatesYou: Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di tener… -