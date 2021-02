Governo Draghi | Zingaretti | “Da domani pronti a confrontarci” Da Forza Italia trapela soddisfazione Lega e FdI chiedono il voto

BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - CarloCalenda : Nessun riformista - liberale, progressista o popolare - può davvero pensare che un Conte TER nato sulla sfiducia, l… - VenditaAmaranto : @Capezzone Sì ma Draghi sarà anche quello che avrà scalzato gli incompetenti del governo precedente. Se avrà una ma… - LucaPicotti : L’unica soddisfazione sarebbe vedere il possibile Governo Draghi, il cui insediamento verrebbe accolto da Renzi&co… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Oggi. Non governerà col mio voto. Mi spiace", commenta Elio Lannutti. Non c'è solo l'incognita delistituzional e a far capolino nei discorsi dei pentastellati. A sera inoltrata, dopo ......le brevi comunicazioni del presidente della Repubblica con tanto di convocazione di Mario... Si accettano spostamenti del ministro della Giustizia ma a patto che rimanga nel, Azzolina ...Mario Draghi salirà domani alle 12 al Quirinale per ricevere dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'incarico di dare vita ad un nuovo governo. "Avverto il dovere - ha dichiar ...E alla fine è arrivata l’ora di Mario Draghi. Convocato alle h 12 da Mattarella al Quirinale, si troverà davanti ad una Mission Impossible, visto che rimettere in piedi l’Italia è sicuramente una Miss ...