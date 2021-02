Governo, diretta. Fico al Colle: «Non c'è maggioranza». Renzi: scontro su Arcuri, Bonafede e Azzolina. Pd: «Inspiegabile» (Di martedì 2 febbraio 2021) Governo, la diretta della crisi. La trattativa per il Conte ter è fallita. Fico lo ha ufficializzato al termine dell'incontro al Colle con Mattarella durato circa mezz'ora.... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 febbraio 2021), ladella crisi. La trattativa per il Conte ter è fallita.lo ha ufficializzato al termine dell'incontro alcon Mattarella durato circa mezz'ora....

petergomezblog : Nuovo governo, diretta – Fico al Colle in serata. Italia viva contesta il verbale della riunione, che non si farà.… - petergomezblog : Nuovo governo, la diretta – Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette… - fattoquotidiano : #ULTIMORA Renzi rovescia il tavolo del programma e parla già di 'ex maggioranza' [LEGGI] - infoitinterno : Governo in crisi | diretta Deadline slitta alle 15 Orlando propone lodo su prescrizione - dukana2 : RT @dukana2: #Governo??#Renzi pazzo rovescia il tavolo per le #poltrone. Il #Pd: “Voleva scegliere anche i nostri ministri”. #M5s: 'Chiede… -