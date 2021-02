Governo | De Bonis Maie | “Su giustizia trattative vanno avanti Italia viva non ha ancora sciolto riserva sul nome di Conte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Un incontro sulle questioni della, una convergenza sul lodo Orlando sta prendendo piede in queste ore aspettiamo che levadano. Siamo fiduciosi, prevarrà il buonsenso”. Lo ha detto Saverio De, senatore del, rispondendo alle domande dei cronisti sul tavolo in corso tra le forze di maggioranza. “Sul lodo Orlando si propone un timing in modo che a riforma del processo completata non si metta mano sulla prescrizione” spiega. “non sappiamo se concluderemo oggi” dice. E suldi“aspettiamo chesciolga la, non sappiamo se è un trade off per un altro” L'articolo proviene da Il Fatto ...