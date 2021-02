Governo: Crimi, 'M5S non voterà esecutivo tecnico guidato da Draghi' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico Governo possibile sarebbe stato un Governo politico. Pertanto non voterà per la nascita di un Governo tecnico presieduto da Mario Draghi". Lo mette in chiaro su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi. "Ringrazio il Presidente Mattarella - esordisce - per aver cercato di consentire la nascita di un Governo politico, concedendo gli spazi e gli strumenti opportuni affinché ogni forza parlamentare potesse agire nell'interesse del Paese, con senso di responsabilità. Purtroppo non è stato possibile. Qualcuno ha deciso di anteporre i propri interessi, la ricerca delle poltrone, a quelli dei cittadini. Il Capo dello Stato ha dovuto dunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unicopossibile sarebbe stato unpolitico. Pertanto nonper la nascita di unpresieduto da Mario". Lo mette in chiaro su Facebook il capo politico del M5S, Vito. "Ringrazio il Presidente Mattarella - esordisce - per aver cercato di consentire la nascita di unpolitico, concedendo gli spazi e gli strumenti opportuni affinché ogni forza parlamentare potesse agire nell'interesse del Paese, con senso di responsabilità. Purtroppo non è stato possibile. Qualcuno ha deciso di anteporre i propri interessi, la ricerca delle poltrone, a quelli dei cittadini. Il Capo dello Stato ha dovuto dunque ...

lorepregliasco : GOVERNO: CRIMI, 'M5S NON VOTERA' ESECUTIVO TECNICO GUIDATO DA DRAGHI (Adnkronos) - La7tv : #specialimentana Vito Crimi (M5s): 'Abbiamo fatto grandi sforzi e passi avanti nei confronti di Italia Viva ma il l… - andrea_cioffi : Vito Crimi Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile s… - ricrrooll : RT @dellorco85: #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' - cangiova65 : RT @dellorco85: #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' -