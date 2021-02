Governo | Crimi | “Italia viva voleva solo ottenere ministeri in più | sindacavano pure sui ministri degli altri”

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Malgrado le aperture sui temi, come la prescrizione, c’è stato un continuo stop, un continuo dire no ai passaggi più significativi. L’obiettivo ora è più evidente rispetto al passato, ed è quello diqualche poltrona in più, deiin più. E questa è stata la richiesta più pressante”. Lo dice il capo politico del M5s, Vito, dopo la conclusione del tavolo di lavoro sul programma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La7tv : #specialimentana Vito Crimi (M5s): 'Abbiamo fatto grandi sforzi e passi avanti nei confronti di Italia Viva ma il l… - fanpage : Dopo il mancato accordo, Vito Crimi tuona contro #ItaliaViva - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Pochi minuti dopo le dichiarazioni di Crimi, sono arrivate le dichiarazioni dei parlamentari.… - LorenzoOlivier : RT @fanpage: Dopo il mancato accordo, Vito Crimi tuona contro #ItaliaViva - Grosiglioni : RT @La7tv: #specialimentana Vito Crimi (M5s): 'Abbiamo fatto grandi sforzi e passi avanti nei confronti di Italia Viva ma il loro l'obietti… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Crimi

Il Fatto Quotidiano

Così il capo politico del M5S,. "Chi ha cominciato a mettere veti è Renzi, che ha posto ... "Abbiamo fatto grandi sforzi per cercare di dare al Paese un. Ma da parte di Iv c'è stata un'...ha detto che non intendono cedere su nessuno a cominciare da Bonafede e Azzolina . Domenico ... "Renzi aveva fatto richieste sugli assetti die poi è arrivata la rottura inspiegabile ", ..."Nessuna maggioranza". Il presidnete della Camera, Roberto Fico, annuncia il fallimento: il governo non si fa. Ora la palla passa a Mattarella ...Vito Crimi ha accusato Italia Viva per il fallimento delle trattative. Il capo politico del M5S: "Matteo Renzi voleva qualche poltrona in più" ...