Governo: Boschi, 'abbiamo cercato accordo fino all'ultimo' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Ci abbiamo provato fino all'ultimo momento utile a trovare un accordo, non solo sulla giustizia. Con la buona volontà si sarebbe potuto trovare un accordo almeno su alcuni punti". Lo dice Maria Elena Boschi a Cartabianca su Rai3.

fattoquotidiano : MAGGIORANZA AL BIVIO Sembra più vicino l’accordo giallorosa su Conte, ma si tratta sui ministri: veti su Giustizia… - La7tv : #lariachetira @a_padellaro (Il Fatto Quotidiano): 'Se questa crisi di governo dev'essere tu togli Bonafede e io met… - Agenzia_Ansa : Governo, riprende tavolo maggioranza. #Boschi entra sorridente alla Camera - VIDEO Secondo giorno di lavori a Monte… - IlianRagman : RT @Cartabiancarai3: #Boschi: 'Per noi sarebbe stato più grave far finta di non vedere ciò che non funzionava. Speriamo che questo gesto di… - MariaLu42151290 : #cartabianca Boschi avete voluto regalarci un governo tecnico adesso mettetevi da parte e fate lavorare i tecnici ,… -