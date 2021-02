Governo | battibecco su Twitter Di Stefano-Scalfarotto su ' poltrone'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Botta e risposto piccato sutra il grillino Manlio di, sottosegretario alla Farnesina, e il renziano Ivan, che ha lasciato lo stesso incarico di Diagli Esteri. "Fai due giorni di tavolo a tuo dire `sui temi per l'Italia' e alla prima dichiarazione successiva annunci il mancato accordo non sui temi ma perché il M5S non ti ha concesso le teste di Conte, Bonafede e Azzolina. Non credo serva aggiungere altro", twitta Dipuntando il dito contro Iv e Matteo Renzi. Pronta arriva la risposta di: "Mi pare che i tre nomi fatti dal mio ex collega Manlio Disiano tutti cari al M5S, dal che si capisce con chiarezza chi è qui che si preoccupa soprattutto di difendere i propri incarichi. Noi, i ...