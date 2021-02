“Gossip Girl”: le nuove immagini dalla Constance (Di martedì 2 febbraio 2021) Tornano i protagonisti dell’Upper East Side HBO Max trasmetterà, non si sa bene ancora quando, ma nel 2021 10 nuovi episodi di “Gossip Girl”. Il reboot della serie è uno dei prodotti più attesi di sempre visto anche il successo dell’iniziale serie che ha lanciato attori come Blake Liverly e Penn Badgley. Del cast originale, però ci sarà solo la voce narrante ovvero Kristen Bell: in questi mesi, dopo che sono partite le riprese a novembre si alternano così le foto e le notizie su cast e set. Negli ultimi giorni sono state condivise le immagini della Constance l’esclusiva scuola scenario principali di intrighi e appunto Gossip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip Girl ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Tornano i protagonisti dell’Upper East Side HBO Max trasmetterà, non si sa bene ancora quando, ma nel 2021 10 nuovi episodi di “”. Il reboot della serie è uno dei prodotti più attesi di sempre visto anche il successo dell’iniziale serie che ha lanciato attori come Blake Liverly e Penn Badgley. Del cast originale, però ci sarà solo la voce narrante ovvero Kristen Bell: in questi mesi, dopo che sono partite le riprese a novembre si alternano così le foto e le notizie su cast e set. Negli ultimi giorni sono state condivise ledellal’esclusiva scuola scenario principali di intrighi e appunto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

