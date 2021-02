Golf, European Tour 2021: a maggio l’Open di Francia vicino Parigi. Cancellata la trasferta in Oman (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono state annunciate alcune variazioni e aggiunte circa il calendario dell’European Tour dell’anno in corso, che in alcuni casi è ancora in evoluzione. I motivi risiedono un po’ nella pandemia di Covid-19 e nel suo sviluppo, un po’ in situazioni già previste dall’inizio della stagione. Negli ultimi giorni, infatti, è stato ufficializzato che l’Open di Francia, si terrà dal 6 al 9 maggio, e lo farà sullo stesso percorso della Ryder Cup 2018, quello del Le Golf National. Un luogo caro a Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, dominatori assoluti di quel weekend di settembre. Non c’è più, invece, l’Oman Open. Il governo del Paese ha infatti fermato ogni genere di evento di livello internazionale, naturalmente comprendendo tutte le attività sportive. Inevitabile, a causa ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono state annunciate alcune variazioni e aggiunte circa il calendario dell’dell’anno in corso, che in alcuni casi è ancora in evoluzione. I motivi risiedono un po’ nella pandemia di Covid-19 e nel suo sviluppo, un po’ in situazioni già previste dall’inizio della stagione. Negli ultimi giorni, infatti, è stato ufficializzato chedi, si terrà dal 6 al 9, e lo farà sullo stesso percorso della Ryder Cup 2018, quello del LeNational. Un luogo caro a Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, dominatori assoluti di quel weekend di settembre. Non c’è più, invece, l’Open. Il governo del Paese ha infatti fermato ogni genere di evento di livello internazionale, naturalmente comprendendo tutte le attività sportive. Inevitabile, a causa ...

