Gli iscritti al Clash e altre notizie interessanti della NASCAR (Di martedì 2 febbraio 2021) Bentornati al notiziario dal mondo delle Stock Car. E' febbraio, e quindi si avvicina l'inizio dell'intensa stagione NASCAR, a cominciare dal Busch Clash. la gara spettacolo di Daytona ha già pronta la sua entry list, nata da un criterio specifico di selezione. Questa e altre notizie saranno l'oggetto di questo articolo, che speriamo troviate interessante. Cominciamo! Chi sono gli iscritti al NASCAR Busch Clash? Sono 24 i piloti ammessi alla competizione show, che quest'anno si svolgerà sul tracciato stradale di Daytona in notturna. Non tutti, però, prenderanno parte alla corsa: Jimmie Johnson, Matt Kenseth e Clint Bowyer si sono ritirati, e non hanno espresso interesse a correre. Quindi ci aspettiamo un massimo di 21 vetture al via, i cui piloti sono scelti in ...

