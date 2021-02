Gli impianti sciistici riaprono: tutte le regole da rispettare (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli impianti sciistici sono pronti alla riapertura, con una capienza al 50%, anche nelle zone arancioni. Le regioni interessate hanno provveduto alla redazione di un protocollo di sicurezza che verrà inviato al Comitato Tecnico Scientifico. regole da rispettare sugli impianti sciistici Obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 e distanziamento di almeno un metro anche tra nuclei familiari. Queste sono le prime novità contenute nel protocollo di sicurezza preparato dalle Regioni. Presenze contingentate anche sulle seggiovie. regole severe all’interno dei rifugi. Skipass e biglietterie Sarà necessario limitare il numero massimo di presenze all’interno degli impianti introducendo un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili. Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Glisono pronti alla riapertura, con una capienza al 50%, anche nelle zone arancioni. Le regioni interessate hanno provveduto alla redazione di un protocollo di sicurezza che verrà inviato al Comitato Tecnico Scientifico.dasugliObbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 e distanziamento di almeno un metro anche tra nuclei familiari. Queste sono le prime novità contenute nel protocollo di sicurezza preparato dalle Regioni. Presenze contingentate anche sulle seggiovie.severe all’interno dei rifugi. Skipass e biglietterie Sarà necessario limitare il numero massimo di presenze all’interno degliintroducendo un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili. Gli ...

