Giudice sportivo, Milenkovic e Castrovilli saltano l'Inter (Di martedì 2 febbraio 2021) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la prima giornata del girone di ritorno Sono dieci i giocatori fermati dal Giudice sportivo della Serie A dopo la prima giornata del girone di ritorno. Nessuna sanzione per i giocatori dell'Inter. Tra i fermati ci sono anche Nikola Milenkovic (due giornate) e Gaetano Castrovilli che salteranno, dunque, la partita di venerdì sera contro l'Inter. Gli altri squalificati sono De Paul (Udinese), Saponara (Spezia), Bentancur (Juventus), Patric (Lazio), Maxime Lopez (Sassuolo), Messias (Crotone), Pellegrini (Roma) e Pobega (Spezia). Nella prossima giornata Conte sconterà il secondo e ultimo turno di squalifica. L'articolo proviene da intermagazine.

