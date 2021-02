Giorno della Marmotta, ma perché si celebra? (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da noi il 2 febbraio si festeggia la Candelora, negli Usa, invece, il Giorno della Marmotta; scopriamo insieme perché si celebra il simpatico roditore. Candelora o Marmotta poco importa; in entrambi i casi, il riferimento è alla primavera in arrivo. Il secondo Giorno di febbraio è quello in cui Phil, la Marmotta appunto, è chiamato a decidere se l’inverno è al termine oppure no; un Giorno iconico, che Bill Murray rivive all’infinito nella commedia anni ‘90 “Ricomincio da capo”. Secondo la leggenda, Phil, proprio in questa giornata, all’alba, esce dal suo tronco, per pronunciare la sentenza metereologica: se vede la sua ombra l’inverno sarà ancora lungo almeno 6 settimane; se non la vede la primavera è alle ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da noi il 2 febbraio si festeggia la Candelora, negli Usa, invece, il; scopriamo insiemesiil simpatico roditore. Candelora opoco importa; in entrambi i casi, il riferimento è alla primavera in arrivo. Il secondodi febbraio è quello in cui Phil, laappunto, è chiamato a decidere se l’inverno è al termine oppure no; uniconico, che Bill Murray rivive all’infinito nella commedia anni ‘90 “Ricomincio da capo”. Secondo la leggenda, Phil, proprio in questa giornata, all’alba, esce dal suo tronco, per pronunciare la sentenza metereologica: se vede la sua ombra l’inverno sarà ancora lungo almeno 6 settimane; se non la vede la primavera è alle ...

