Ginevra Lamborghini radiosa | quello sguardo dolce che incanta – FOTO

(Di martedì 2 febbraio 2021)posta su Instagram un primo piano in cui si mostra. Tripudio di like da parte dei fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??????? ??????????? (@si mostranell’ultimo post pubblicato su Instagram. La sorella di Elettra indossa una felpa sportiva con dettagli colorati. L'articolo proviene da YesLife.it.

themusicway_mag : Ginevra Lamborghini: pop con sfumature soul, blues e jazz nel nuovo singolo “Alibi” - AllMusicItalia : Il 22 gennaio è uscito 'Alibi', il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini. Il brano arriva dopo il debutto dello scor… - SteMissFranteco : Io realizzando che se entrava Ginevra Lamborghini, a quest'ora chissà che circo in casa ?? #rosmello - MaryThunder4 : RT @IlChitarrista16: #Esclusiva #NewEntry Testo e #accordi canzone Alibi - #GinevraLamborghini - anachronique_ : Sinceramente tra la mamma di dayane e il papà di Andrea ha fatto bene Ginevra Lamborghini a non voler partecipare #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Lamborghini

Metropolitan Magazine

Il 22 gennaio è uscito per Universal Music Alibi , il nuovo singolo di, che arriva dopo il debutto dello scorso settembre con Scorzese (ne abbiamo parlato Qui ). Il brano, pop, ma ricco di sfumature soul, blues e jazz, farà parte dell'album d'esordio ...La prorompente ereditiera stata fra le celebrit in lizza per il Capodanno nella Casa, cos come sua sorellastata a lungo al vaglio di Alfonso Signorini per essere reclutata tra i ...Sentirla urlare o vederla allungare fino a limitatore è ancor’oggi una emozione unica e indescrivibile. I tre video ci riportano indietro di circa 40 anni.Ginevra Lamborghini con un vestitino da paura: la cantante sorella di Elettra è più bella che mai. Uno spettacolo che lascia i fan a bocca aperta ...