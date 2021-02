GFVIP | Alda D’Esaunio salvata dal televoto | la reazione di Mario Balotelli

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Puntata ricca d’emozioni quella delandata in onda ieri sera. Come al solito Alfonso Signorini, professionale e anche molto sensibile ad alcune tematiche, ha affrontato i vipponi e gli ultimi eventi accaduti nei giorni scorsi. Ad accentrare l’attenzione sono state le dichiarazioni involontarie diD’Eusanio che in una conversazione con gli altri inquilini ha pronunciato la parola “negro”, termine che all’inizio del reality determinò l’eliminazione di Fausto Leali. La rete è immediatamente insorta nei confronti die ne ha chiesto l’eliminazione, ma Alfonso Signorini e gli autori del reality hanno rimesso la decisione al pubblico che con unflash ha decretato che la giornalista meritasse di rimanere in quanto oltre a scusarsi e a dispiacersi non ha mai avuto l’intenzione di offendere qualcuno. ...