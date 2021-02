GF Vip | tutti fissi sulle scarpe animalier di Giulia Salemi | ecco quanto costano

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) La nuova puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda lunedì 1 febbraio, è stata importante anche per. Che per la prima volta da quando è iniziato questo suo secondo reality ha incontrato sua madre, Fariba Teherani, nota ai telespettatori italiani per aver partecipato a Pechino Express in coppia proprio con la figlia e nelle vesti di opinionista in diverse trasmissioni come Pomeriggio Cinque o Domenica Live di Barbara D’Urso. Con lei, però,ha avuto qualche piccolo problema al Grande Fratello Vip 3, quindi questa volta ha messo le cose in chiaro con sua madre chiedendole espressamente di non interferire con le sue scelte. E finora, in effetti, Fariba non si è vista né sentita, nemmeno sui giornali. Ma ora che il GF Vip si avvicina al termine, ha sorpreso. (Continua dopo la ...