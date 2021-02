Gf Vip | Nello ha bestemmiato durante la proposta di nozze a Carlotta?

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Novella Toloni Si è trasformata in una gaffe clamorosa ladi matrimonio die il web è esploso con video e commenti Parolacce, bestemmie e presunte tali non abbandonano l'edizione corrente del Grande Fratello Vip. Dopo Denis Dosio e Stefano Bettarini un altro personaggio del reality -Sorrentino - è scivolato sull'imprecazione, ma questa volta è stato impossibile chiederne la squalifica visto che si trattava di un ingresso momentaneo. nodo 1920922 Nell'ultima diretta del Grande Fratello VipSorrentino ha fatto il suo ingresso nella Casa per fare ladi matrimonio alla fidanzataDell'Isola. L'annuncio era atteso sin dalla loro uscita da Temptation Island, ma il bel romano aveva tergiversato, ...