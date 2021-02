GF Vip, Alda D’Eusanio choc: “Che poi Dante Alighieri era un pedofilo, Beatrice aveva 9 anni” (FOTO) (Di martedì 2 febbraio 2021) Alda D’Eusanio verso la squalifica dal GF Vip 5 Sono passati nemmeno due giorni da sul ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 è già Alda D’Eusanio ha combinato una serie di danni. Dopo aver criticato aspramente Walter Zenga per l’incontro col figlio Andrea, la nota giornalista rischia seriamente di essere squalificata dal reality show di Canale 5. Il motivo? Sabato sera la 70enne mentre era a tavola con altri coinquilini ha ironizzato pronunciando il termine ne**o. La stessa parola che mesi fa a Fausto Leali costò la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non è finita qui, infatti oltre al linguaggio spesso scurrile che ricorda un po’ quello della Contessa Patrizia De Blanck, Alda si è resa protagonista di qualcos’altro. La giornalista dà del ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 febbraio 2021)verso la squalifica dal GF Vip 5 Sono passati nemmeno due giorni da sul ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 è giàha combinato una serie di d. Dopo aver criticato aspramente Walter Zenga per l’incontro col figlio Andrea, la nota giornalista rischia seriamente di essere squalificata dal reality show di Canale 5. Il motivo? Sabato sera la 70enne mentre era a tavola con altri coinquilini ha ironizzato pronunciando il termine ne**o. La stessa parola che mesi fa a Fausto Leali costò la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non è finita qui, infatti oltre al linguaggio spesso scurrile che ricorda un po’ quello della Contessa Patrizia De Blanck,si è resa protagonista di qualcos’altro. La giornalista dà del ...

