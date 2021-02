GF Vip 5 | Zorzi se la sente caldissima e accusa Giulia | «Sei venuta qua dentro millantando un’amicizia per tua personale strategia» Salemi | «Sei maligno»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tommaso(US Endemol Shine) Mai toccare Tommaso. L’influencer, a meno di un mese dalla finale del Grande Fratello Vip, se lainfatti “molto calda” e, proprio per questo, nelle scorse ore ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con, interessata dal suo punto di vista non alla sua amicizia, ma soltanto ai benefici che la stessa può darle. Un discorso, decisamente poco umile ma coerente con il personaggio, dove si è inserita facilmente la giocatrice Dayane Mello. La discussione ha preso il via quando Tommaso, subito dopo la diretta, ha incalzato, ammettendo di non aver gradito la nomination fatta contro di lui su invito della madre Fariba (che le ha detto di allontanarsi da chi non vuole ascoltarla o capirla). ...