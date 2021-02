‘Gf Vip 5’, trentaseiesima puntata: eliminata Carlotta Dell’Isola (che riceve la proposta di matrimonio in diretta), Andrea Zenga incontra il fratello Nicolò e per Giulia Salemi arriva mamma Fariba Tehrani. I nominati sono… (Di martedì 2 febbraio 2021) È appena terminata la trentaseiesima puntata della quinta edizione del Grande fratello Vip con l’ormai consueto appuntamento del lunedì, con al timone Alfonso Signorini, accompagnato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. La serata ha preso il via con il capitolo dedicato a Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Giulia Salemi. Quest’ultima conosceva i due gieffini prima di fare il suo ingresso nella Casa ma nonostante ciò i rapporti con loro non si sono consolidati, ma anzi, sembrano essersi incrinati. Questa sera i tre si sono ritrovati a confrontarsi in salotto e dopo aver espresso ognuno il suo punto di vista, hanno provato in qualche modo a chiarirsi. Nei giorni scorsi – dopo l’incontro avvenuto nel corso della trentacinquesima puntata tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci – il ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 febbraio 2021) È appena terminata ladella quinta edizione del GrandeVip con l’ormai consueto appuntamento del lunedì, con al timone Alfonso Signorini, accompagnato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. La serata ha preso il via con il capitolo dedicato a Tommaso Zorzi, Dayane Mello e. Quest’ultima conosceva i due gieffini prima di fare il suo ingresso nella Casa ma nonostante ciò i rapporti con loro non si sono consolidati, ma anzi, sembrano essersi incrinati. Questa sera i tre si sono ritrovati a confrontarsi in salotto e dopo aver espresso ognuno il suo punto di vista, hanno provato in qualche modo a chiarirsi. Nei giorni scorsi – dopo l’incontro avvenuto nel corso della trentacinquesimatra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci – il ...

