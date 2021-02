‘Gf Vip 5’ | Stefano Bettarini si scaglia contro Alfonso Signorini dopo la mancata squalifica di Alda D’Eusanio | “Tv orrenda” E Mario Balotelli…

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 febbraio 2021) La rivolta degli ex del Grande Fratello Vip 5. E’ ormai da diverse puntate chela sua partecipazione flash al reality di Canale 5 conclusasi con la sua espulsione, più volte attraverso i social ha lanciato frecciatine al conduttore e alla produzione del programma. L’ultima stoccata social è arrivata ieri sera, durante la trentaseiesima puntata. L’ex calciatore ha infatti ha usato parole molto dure in merito all’atteggiamento adottato nei confronti della neo concorrente. La giornalista si era resa protagonista di un’uscita molto grave. Aveva infatti utilizzato la medesima parola di stampo razzista costata l’espulsione a Fausto Leali. Un’uscita che aveva suscitato indignazione diffusa e in particolare la dura reazione di un altro ex concorrente e di suo fratello: ...