GF Vip 5 | Mario Balotelli furibondo | “Italia rovinata dai deficienti”

(Di martedì 2 febbraio 2021)non ci sta e sbotta dopo che il pubblico, a seguito di un televoto flash aperto da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta il Grande Fratello Vip 5, ha deciso di perdonare Alda D’Eusanio per il suo scivolone e concederle di restare in Casa. La giornalista, infatti, si era resa protagonista di una battuta alquanto becera. “Vedi qualche neg*o?” aveva detto durante un gioco tra gieffini. Pronta era arrivata la condanna di un ex geffino, Enock Barwuah, fratello minore di. Come successo con Fausto Leali, si pensava dunque che Alda D’Eusanio sarebbe stata squalificata dallo stesso Grande Fratello Vip. E invece questa volta gli autori hanno decido di rimettere la decisione al pubblico. Con un televoto flash, i telespettatori hanno deciso che la donna dovesse restare in Casa. Questa ...

Balotelli sbotta ed attacca il Grande Fratello. Ieri sera Alfonso Signorini ha bacchettato Alda D'Eusanio per avere pronunciato la N - Word durante la diretta. Per lei non è arrivata la ...Alla fine Alda D'Eusanio è stata graziata: nessuna squalifica per lei dal GF. Così ha deciso il ... AncheBalotelli, che si era già espresso su quell'uscita di Alda, ha commentato il mancato ...Tutto sembra risolto, ma così non è…. Mario Balotelli non ce la fa e quando scopre che il televoto l’ha salvata, esplode Chi non crede nel razzismo, ogni tanto può sbagliare”, sottolinea la D’Eusanio.Mario Balotelli attacca il Gf Vip, il giovane calciatore dopo la decisione presa dal reality di Canale Cinque torna a dire la sua.