‘Gf Vip 5’ | ecco chi è la fidanzata famosa che Nicoló Zenga vuole presentare al fratello Andrea

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri sera è andata in onda la trentaseiesima puntata della quinta edizione del GrandeVip e sono stati molti gli argomenti che hanno coinvolto i vipponi e il pubblico da casa. Uno dei momenti più emozionanti è stato indubbiamente quello che ha riguardatoe ilNicolò; i due – dopo l’incontro della scorsa settimana tra il gieffino e il padre Walter – si sono confrontati nel giardino della Casa tra sorrisi e commozione, e poco prima di salutarsi è stato Nicolò a lasciarsi sfuggire la frase: “Non vedo l’ora di presentarti la mia”. Come ci si aspettava questa affermazione ha destato non solo la curiosità del conduttore Alfonso Signorini che ha prontamente sottolineato:” E’ romana ed è un’attrice importante, ma non diciamo di più“, ma anche dei numerosi telespettatori ...