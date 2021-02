Genova, ‘Paura e vaccino a Las Zenas’: Bassetti come Depp nel murale (Di martedì 2 febbraio 2021) GENOVA – Matteo Bassetti diventa anche un murale. Questa volta non c’entrano gli haters dei social, ma la popolarità mediatica del direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova fa breccia ancora una volta. Novello Johnny Depp, l’infettivologo viene ritratto dagli spray dell’artista genovese Stevo, già noto per i suoi disegni dei ratti parlanti in dialetto sui muri del centro storico del capoluogo ligure. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) GENOVA – Matteo Bassetti diventa anche un murale. Questa volta non c’entrano gli haters dei social, ma la popolarità mediatica del direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova fa breccia ancora una volta. Novello Johnny Depp, l’infettivologo viene ritratto dagli spray dell’artista genovese Stevo, già noto per i suoi disegni dei ratti parlanti in dialetto sui muri del centro storico del capoluogo ligure.

the_highsparrow : Sento l'odore della paura di elezioni direttamente da Genova... - Einaudieditore : RT @hermete3: @LibriAmati @Einaudieditore @CasaLettori Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa più p… - DemiTempesta : @Ivanino16 @CesareBattist14 @matteosalvinimi Prima non sono un ragazzino.. sono femmina.. se hai problemi psichiatr… - Mess_Marittimo : “La politica all’altezza è quella che non ha paura di fare scelte straordinarie” - sergio_catilina : @PoloTorp @VoxClamantis5 @faborm @CottarelliCPI schifo, ma non si è mai avuto paura anche se i fatti di Genova lasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova ‘Paura ASD Genova Calcio, Nicola Donato: “partiamo con il ruolo di mina vagante e poi vediamo come va a finire†Seven Press