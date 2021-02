Generali Italia è Top Employer Italia 2021

(Di martedì 2 febbraio 2021) Per il terzo anno consecutivo la Compagnia ha ottenuto la prestigiosa certificazione, distinguendosi per il miglioramento costante nell’offrire ai propri dipendenti una ‘experience’ completa. Sin dall’inizio del Covid-19si è confermata Partner di Vita dei propri dipendenti con un piano di azioni concrete e tempestive per superare l’emergenza. Milano – Una cultura aziendale solida e aperta, ambienti di lavoro collaborativi e motivanti, nuove opportunità di formazione e sviluppo, piani di carriera su misura, benefit innovativi e personalizzati e accelerazione dei processi organizzativi: sono queste le eccellenze che hanno consentito adi migliorare l’esperienza del dipendente a 360° ottenendo la certificazione Tops ...

