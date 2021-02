(Di martedì 2 febbraio 2021) Ladello Sport dà i voti aleffettuato dai club di Serie A. Alla vocec’è un 5,5 in pagella. Il motivo è che aè rimasto un. La squadra non si è rinforzata E la situazione è resa più precaria dalle frizioni tra il presidente e Gattuso. “Invece il(5,5) ha chiuso questa tornata senza rinforzi. È vero che la cessione di Milik ha portato 8 milioni più bonus, ma ilè rimasto. E le frizioni con Gattuso fanno il resto”. Il voto più alto, secondo la rosea, va al Milan: 8. L'articolo ilsta.

Gazzetta_it : Buongiorno con la prima pagina di oggi, 2 febbraio ?? Inter-Juve, prova di forza ?? I voti del mercato ? La caric… - Gazzetta_it : #calciomercato: da #Mandzukic a #Rugani e #Mandragora: tutti i colpi del mercato invernale - Gazzetta_it : #InterRoma, salta lo #Sanchez-#Dzeko: pesa la differenza economica degli ingaggi #SerieA #Mercato - Fprime86 : RT @MarcoIaria1: Plusvalenze e 'pagherò': sul mercato la Serie A non perde il vizio. - napolista : Gazzetta: 5,5 al mercato invernale del Napoli, resta il buco sulla fascia sinistra Il club chiude senza rinforzi. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta mercato

La Gazzetta dello Sport

Nel prossimodovremo dunque colmare adeguatamente il divario. Il Real non ci ha contattato ... Dzeko - Fonseca, prove di disgelo Come riportato da Ladello Sport, la Roma è al lavoro ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ladello Sport oggi in edicola ha redatto le pagelle del calciomercato in serie A. Il Genoa ha avuto 6: dunque la gestione è ritenuta sufficiente. Spicca l'acquisto di Strootman che è stato ...E le frizioni con Gattuso fanno il resto La Gazzetta dello Sport dà i voti al mercato effettuato dai club di Serie A. Alla voce Napoli c’è un 5,5 in pagella. Il motivo è che a sinistra è rimasto un ...Il voto della Gazzetta dello Sport al calciomercato di gennaio della Juventus: il giudizio che fa discutere. Chiuso il calciomercato è sempre tempo di giudizi. La Gazzetta dello ...