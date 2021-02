Gasperini bersagliato | messaggi di insulti sul telefono dopo Atalanta-Lazio

(Di martedì 2 febbraio 2021) Disavventura per Gian Pierola sconfitta della suacontro lae il post partita bollente con ‘frecciatine’ da entrambe le parti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, alcuni tifosi biancocelesti sarebbero entrati in possesso del numero del tecnico bergamasco tempestandolo die immagini ‘poco carine’. Tutti contatti subito bloccati da. Un altro capitolo (questa volta di cattivo gusto) di quella che sta diventando una “rivalità” tra l’e la. SportFace.

Salvo_Parisi : Che vergogna, questa non è rivalità sportiva. La partita è finita da un pezzo. “Numero diffuso tra i tifosi laziali… - sportface2016 : #Gasperini, disavventura dopo #AtalantaLazio: decine di insulti sul telefono - infoitsport : Numero diffuso tra i tifosi laziali: Gasperini bersagliato sul cellulare da messaggi di insulti - sportli26181512 : Numero diffuso tra i tifosi laziali: Gasperini bersagliato sul cellulare da messaggi di insulti: Numero diffuso tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini bersagliato

La Gazzetta dello Sport

La sfida infinita fra Atalanta e Lazio ieri è proseguita... sul display del cellulare di Gian Piero, così diventato l'ultimo di una lunga serie di personaggi pubblici perseguitati da haters, gli "odiatori anonimi". Nel suo caso non sui social, perché lui non li frequenta. I messaggi " Il ......il lavoro fatto dalla consulente del pm Franco Pacifici è stata in aula l'avvocato Serenae fuori la psicologa Bruzzone. Il difensore di Landolfi per oltre un'ora e mezza hadi ...Gasperini bersagliato sui social: messaggi di insulti sul telefono dopo Atalanta-Lazio, il tecnico ha bloccato i contatti ...GASPERINI LAZIO ATALANTA – I rapporti tra la tifoseria della Lazio e l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, non sono idilliaci da qualche anno. Anche nelle ultime due gare tra le formazioni ...